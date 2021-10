Ceará e Fortaleza acertam com a Globo para a transmissão do Brasileirão na TV fechada

Os clubes tinham acordo com o Grupo Turner, que desistiu de transmitir o campeonato a partir do ano que vem; novo contrato vale pelas próximas próximas três temporadas

Após a TNT Sports anunciar que não vai mais transmitir o Brasileirão a partir da próxima temporada, a Globo agiu rápido e fechou contrato para a TV fechada com cinco clubes que tinham acordo com a Turner: Ceará, Fortaleza, Santos, Coritiba e Juventude.

No novo modelo oferecido, os times vão ser remunerados em um novo modelo de pagamento pelas temporadas 2022, 2023 e 2024. Serão 40% pagos igualitariamente entre os clubes, 30% pelo número de partidas exibidas, e os outros 30% pela classificação no Campeonato. No TNT Sports, 50% era repartido igualitariamente, 25% pela audiência das partidas e 25% pela colocação final.

Ceará, Fortaleza, Santos, Coritiba e Juventude se juntam a América-MG, Atlético-GO, Atlético-MG, Bragantino, Chapecoense, Corinthians, Cuiabá, Flamengo, Fluminense, Grêmio, Internacional, São Paulo e Sport, além das equipes que estão na Série B. Dos clubes da Série A, apenas Palmeiras, Athletico-PR e Bahia ainda não possuem contrato de tv paga. A Globo também fez proposta a todos eles.

Com o novo contrato, os clubes cearenses terão seus jogos do Brasileirão transmitidos na Rede Globo, canais Sportv e Premiere. Lembrando que com a nova Lei do Mandante, já aprovada, os mandantes que não tem contrato — Por enquanto Palmeiras, Athletico-PR e Bahia — poderão negociar seus jogos separadamente.

