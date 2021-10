Matheus Jussa avalia atuação do Fortaleza na vitória diante da Chapecoense

Na saída do campo após a vitória do Fortaleza por 2 a 1 diante da Chapecoense, Matheus Jussa fez a avaliação da partida. O jogador do Leão analisou que o Tricolor do Pici poderia ter ampliado o placar ainda na primeira etapa, mas comemorou o gol de Yago Pikachu marcado no final.

"Sabíamos que ia ser um jogo muito complicado aqui. No primeiro tempo, a gente poderia ampliar o placar, mas, numa bobeira nossa, a gente acabou tomando o gol. O time soube respeitar a pressão deles e, no final, fomos coroados com o gol", falou o volante.

Veja narração do gol do Pikachu, que deu a vitória ao Fortaleza:

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Com relação às discussões que ocorreram ao apito final, Jussa justificou como provocação do futebol. "Futebol existe provocação. Acontece. Ninguém quer perder, então, no final, acabou ocorrendo uma provocação, mas faz parte do futebol", pontuou.

Tags