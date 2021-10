Próximo adversário do Fortaleza, Grêmio anuncia saída de Felipão do comando técnico

A quarta passagem de Luis Felipe Scolari pelo tricolor gaúcho termina em um momento de forte pressão no clube, que amarga a zona de rebaixamento no Brasileirão

A derrota para o Santos, neste domingo, resultou na troca de comando do Grêmio. No início da madrugada desta segunda-feira, o clube anunciou a saída do técnico Luiz Felipe Scolari em “comum acordo”.

A quarta passagem de Felipão pelo Tricolor termina em um momento de forte pressão no clube, que amarga a zona de rebaixamento no Brasileirão. Assim, além do treinador, a diretoria gremista também anunciou as saídas dos auxiliares Carlos Pracidelli e Paulo Turra e do preparador físico Anselmo Sbragia.

A derrota por 1 a 0 para o Santos, que também luta contra o rebaixamento, deixou o Grêmio na penúltima colocação do Brasileirão, com 23 pontos. Apesar de ter dois jogos a menos do que alguns concorrentes, o Tricolor atravessa uma crise por conta dos maus resultados.

Na busca pela recuperação no campeonato, o time volta a campo já na noite de quarta-feira, contra o Fortaleza, às 20h30 na Arena Castelão. Nesta partida, o comando da equipe ficará sob responsabilidade do auxiliar Thiago Gomes.

Confira abaixo a nota oficial do Grêmio:

O Grêmio Foot-Ball Porto Alegrense informa que, após reunião esta noite, chegou a um comum acordo com o técnico Luiz Felipe Scolari para o encerramento do vínculo. Felipão deixa o Grêmio com os auxiliares Carlos Pracidelli e Paulo Turra e o preparador físico Anselmo Sbragia.

Nesta quarta passagem pelo Tricolor, o técnico bicampeão da América tornou-se o segundo treinador com mais jogos à frente do Grêmio, completando 385 jogos na casamata. No último mês, perpetuou-se na história gremista ao marcar seu nome na Calçada da Fama.

O Clube agradece o comprometimento e respeito do técnico e sua equipe com a instituição durante o período de trabalho. Ao mesmo tempo, Luiz Felipe deixa registrado o seu agradecimento ao Grêmio: “e continuarei sendo gremista, como sempre fui e sempre serei”.

