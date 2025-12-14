Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Fluminense x Vasco: onde assistir ao vivo e online pela Copa do Brasil

Jogo da Copa do Brasil entre Fluminense e Vasco é neste domingo, 14, e tem transmissão ao vivo; confira onde assistir ao vivo e horário
Fluminense e Vasco se enfrentam hoje, domingo, 14 de dezembro (14/12), em jogo de volta da semifinal da Copa do Brasil. A partida será disputada no Estádio Maracanã, no Rio de Janeiro (RJ), às 20h30min (horário de Brasília).

O confronto terá transmissão ao vivo na Sportv (canal fechado), na Premiere (serviço de pay-per-view) e no Prime Vídeo (streaming)

Fluminense x Vasco: como chegam os times

Uma vitória Tricolor por um gol de diferença leva a decisão para os pênaltis. Se o Flu vencer por mais de um gol estará na final.

O técnico Luis Zubeldía terá um reforço de peso para buscar a virada. O atacante uruguaio Agustín Canobbio, que cumpriu suspensão no jogo de ida, retornará ao time neste domingo.

No segundo jogo, o Cruzmaltino entra com a vantagem do empate para se classificar. O resultado do primeiro confronto mudou o ambiente no Vasco e o técnico Fernando Diniz poderá trabalhar com mais tranquilidade até a partida decisiva. Sem desfalques, o treinador deve repetir a escalação. (Com Gazeta Esportiva)

Fluminense x Vasco: onde assistir ao vivo ao jogo do Brasileirão

  • Sportv: canal fechado
  • Premiere: serviço de pay-per-view
  • Prime Vídeo: streaming

Brasileirão: dia e horário do jogo Fluminense x Vasco

Quarta-feira, 14 de dezembro (14/12), às 20h30min (horário de Brasília).

Onde será Fluminense x Vasco

Estádio Maracanã, no Rio de Janeiro (RJ)

