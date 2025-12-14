Fluminense x Vasco: onde assistir ao vivo e online pela Copa do Brasil

Fluminense x Vasco: onde assistir ao vivo e online pela Copa do BrasilJogo da Copa do Brasil entre Fluminense e Vasco é neste domingo, 14, e tem transmissão ao vivo; confira onde assistir ao vivo e horário
Fluminense e Vasco se enfrentam hoje, domingo, 14 de dezembro (14/12), em jogo de volta da semifinal da Copa do Brasil. A partida será disputada no Estádio Maracanã, no Rio de Janeiro (RJ), às 20h30min (horário de Brasília).
O confronto terá transmissão ao vivo na Sportv (canal fechado), na Premiere (serviço de pay-per-view) e no Prime Vídeo (streaming)
Fluminense x Vasco: como chegam os times
Uma vitória Tricolor por um gol de diferença leva a decisão para os pênaltis. Se o Flu vencer por mais de um gol estará na final.
O técnico Luis Zubeldía terá um reforço de peso para buscar a virada. O atacante uruguaio Agustín Canobbio, que cumpriu suspensão no jogo de ida, retornará ao time neste domingo.
No segundo jogo, o Cruzmaltino entra com a vantagem do empate para se classificar. O resultado do primeiro confronto mudou o ambiente no Vasco e o técnico Fernando Diniz poderá trabalhar com mais tranquilidade até a partida decisiva. Sem desfalques, o treinador deve repetir a escalação. (Com Gazeta Esportiva)
Fluminense x Vasco: onde assistir ao vivo ao jogo do Brasileirão
- Sportv: canal fechado
- Premiere: serviço de pay-per-view
- Prime Vídeo: streaming
Brasileirão: dia e horário do jogo Fluminense x Vasco
Quarta-feira, 14 de dezembro (14/12), às 20h30min (horário de Brasília).
Onde será Fluminense x Vasco
Estádio Maracanã, no Rio de Janeiro (RJ)