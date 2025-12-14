Fluminense x Vasco: onde assistir ao vivo e online pela Copa do Brasil

Partida válida pela Copa do Brasil 2025 entre Vasco e Fluminense / Crédito: Matheus Lima/Vasco

Fluminense e Vasco se enfrentam hoje, domingo, 14 de dezembro (14/12), em jogo de volta da semifinal da Copa do Brasil. A partida será disputada no Estádio Maracanã, no Rio de Janeiro (RJ), às 20h30min (horário de Brasília). O confronto terá transmissão ao vivo na Sportv (canal fechado), na Premiere (serviço de pay-per-view) e no Prime Vídeo (streaming)



Fluminense x Vasco: como chegam os times Uma vitória Tricolor por um gol de diferença leva a decisão para os pênaltis. Se o Flu vencer por mais de um gol estará na final. O técnico Luis Zubeldía terá um reforço de peso para buscar a virada. O atacante uruguaio Agustín Canobbio, que cumpriu suspensão no jogo de ida, retornará ao time neste domingo.