Renato Gaúcho exalta campanha do Fluminense no Mundial após queda na semi

O Fluminense foi derrotado pelo Chelsea-ING, nesta terça-feira, 8, em Nova Jersey. O resultado acabou com o sonho tricolor de chegar a final na Copa do Mundo de Clubes. Apesar do revés, o técnico Renato Gaúcho exaltou a campanha do clube carioca na competição.

"Sem dúvida saímos de cabeça erguida pelo que fizemos nesse Mundial. Sabíamos que seria uma partida difícil, contra uma equipe muito qualificada. Eles fizeram um gol no início, mantiveram o placar e ampliaram no começo do segundo tempo", disse.