"Chelsea me paga para fazer gols", diz João Pedro, algoz do Fluminense no Mundial

Nesta terça-feira, 8, em confronto válido pela semifinal do Super Mundial de Clubes, o Fluminense enfrentou o Chelsea no MetLife Stadium, perdeu por 2 a 0 e foi eliminado. Ex-jogador do Tricolor e autor dos dois gols da equipe inglesa, João Pedro se desculpou com os torcedores do Flu, mas deixou claro que prioriza seu profissionalismo e a equipe que defende atualmente.



"Estou feliz de marcar meus primeiros gols, mas sei também que esse torneio é muito importante para eles. Não posso só dizer desculpas, mas tenho de ser profissional. Eu jogo pelo Chelsea, eles me pagam para marcar gols. Hoje fui feliz de marcar. Acho que foi início dos sonhos. Acho que não poderia ter sido melhor com dois gols. Agora preciso pensar sobre a final. Muito feliz de marcar dois gols hoje", afirmou à DAZN.