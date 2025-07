Fluminense já soma R$ 330 milhões em premiações no Mundial e pode chegar a meio bilhão

Somente com a classificação sobre o Al-Hilal, nas quartas de final, o Tricolor das Laranjeiras embolsou mais de R$ 113 milhões em premiação

O Fluminense se classificou para à semifinal do Super Mundial de Clubes ao vencer o Al-Hilal por 2 a 1, na última sexta-feira, 4, no Camping World Stadium, em Orlando (Estados Unidos). Somente com a classificação sobre os árabes, o Tricolor das Laranjeiras embolsou mais 21 milhões de dólares (R$ 113,8 milhões na cotação atual) em premiação.

No entanto, o montante fica ainda maior se pegarmos o total adquirido. Até este momento, somando-se fase de grupos, oitavas, quartas de final e bônus por resultados na primeira fase, os cariocas totalizaram 60,8 milhões de dólares (R$ 329,44 milhões) em premiações.