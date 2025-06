Transmissão de Fluminense x Inter: assistir ao vivo ao jogo hoje, 30

Jogo do Mundial de Clubes 2025 entre Fluminense e Inter de Milão tem transmissão ao vivo hoje, 30; assista ao jogo online e grátis

Fluminense e Inter de Milão se enfrentam hoje, segunda-feira, 30 de junho, em jogo válido pelas oitavas de final do Mundial de Clubes 2025. Assista abaixo à transmissão ao vivo da partida - online e grátis.

O duelo vale uma vaga nas quartas de final do torneio mundial, onde já estão Palmeiras, Chelsea, PSG e Bayern de Munique. A disputa acontece no Bank of America, em Charlotte, nos Estados Unidos, às 16 horas (horário de Brasília).