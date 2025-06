Fluminense enfrenta a Inter de Milão por vaga nas quartas de final do Mundial

O time de Renato Gaúcho se classificou como segundo colocado no Grupo F, somando cinco pontos nos três jogos iniciais. O Tricolor fez uma boa estreia contra o Borussia Dortmund, mas ficou no empate devido à falta de capricho na finalização.

Último brasileiro a entrar em campo pelas oitavas de final do Mundial de Clubes, o Fluminense vai tentar eliminar uma equipe finalista da Liga dos Campeões. A equipe das Laranjeiras enfrenta a Inter de Milão, atual vice campeã do torneio europeu, nesta segunda-feira, 30, às 16 horas (de Fortaleza), no estádio Bank of America, em Charlotte (EUA).

O atacante argentino chegou aos Estados Unidos se recuperando de uma lesão no joelho e continua longe da melhor forma física. A falta de ritmo de jogo tem atrapalhado o jogador, que já recuperou sua posição no comando de ataque e foi titular nas duas partidas mais recentes.

Os centroavantes do time, Cano e Everaldo, ainda não marcaram no torneio e passam por momentos distintos no certame. Como o Flu deve ter uma estratégia similar a que foi utilizada contra o Dortmund, ambos os atletas precisam desencantar para que o time brasileiro tenha chances de classificação.

Contra o Mamelodi Sundowns, da África do Sul, o Flu adotou uma postura mais cautelosa, fez um mau jogo no ataque e se contentou com um 0 a 0 que garantia a vaga.

No segundo jogo, contra o Ulsan Hyundai, os cariocas venceram por 4 a 2, mas sofreram pressão da equipe sul-coreana em determinados momentos do jogo. A parte defensiva do time brasileiro sofreu críticas, uma vez que os únicos dois gols do adversário em todo o Mundial saíram nesta partida.

A Inter de Milão vem de uma fase de grupos complicada. Empatou em 1 a 1 com Monterrey, do México, na estreia, venceu de virada o Urawa Reds, do Japão, por 2 a 1 e só conseguiu marcar gols no River Plate após um jogador do time argentino ser expulso, vencendo o duelo por 2 a 0.

Everaldo, por sua vez, é alvo de críticas pelos gols que perdeu durante o ano. Vindo do Bahia, sob alguma desconfiança, o jogador ainda não caiu nas graças da torcida e, no Mundial, ficou marcado por chance desperdiçada na estreia. Mesmo com a falta de refino na finalização, o camisa 9 entrega muita movimentação e se destaca no jogo sem bola.

A queda de rendimento pode ser explicada na troca de comando técnico. Após a final da Champions League, o treinador Simone Inzaghi saiu dos Nerazurri, que buscaram Cristian Chivu, ex-defensor do time.



Mesmo com um sistema tático similar ao de seu antecessor, o treinador romeno não encontrou sua equipe titular. Indefinições no trio de zaga e nas laterais, além da lesão de Marcus Thuram no início do Mundial, limitaram o desempenho do time no Mundial.

Fora a falta do "11 ideal", a parte física é um dos maiores rivais dos italianos no torneio. Devido à idade avançada de alguns nomes importantes do elenco, a equipe de Milão não consegue manter a intensidade vista durante a temporada europeia e pode ter dificuldade contra equipes que jogam em transição.