Renato Gaúcho festeja classificação do Fluminense às oitavas do Mundial

Comandante do Tricolor das Laranjeiras destaca importância da vaga no mata-mata da competição e explica mudanças na escalação da equipe

O técnico Renato Gaúcho celebrou o avanço e destacou que o objetivo foi alcançado mesmo sem ter tido uma boa atuação no 0 a 0 com o time sul-africano.

O Fluminense não teve grande atuação e empatou sem gols com o Mamelodi Sundowns , da África do Sul, nessa quarta-feira, 25, no Hard Rock Stadium, em Miami. Ainda assim, os tricolores conquistaram a classificação para as oitavas de final da Copa do Mundo de Clubes.

"Felicidade muito grande. Esse era o nosso objetivo. É melhor sofrer e ter a classificação do que jogar bonito e ser eliminado. Agradecer a torcida, que fez uma festa linda. Agora é descansar porque o próximo jogo é em quatro dias", disse o treinador após a partida.

O comandante do Tricolor das Laranjeiras ainda destacou a dificuldade de lidar com a sequência de jogos na competição. "É difícil. Por isso estou mexendo na equipe todo o jogo. Vamos pensar no próximo jogo somente amanhã (quinta-feira, 26)", completou.

O Fluminense avançou na segunda colocação do Grupo F, atrás do líder Borussia Dortmund, da Alemanha.



A equipe de Renato Gaúcho volta a campo na próxima segunda-feira, 30, às 16 horas (de Brasília), no Bank of America Stadium, em Charlotte. O Fluminense vai enfrentar o Monterrey, do México.