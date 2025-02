Alvo do Ceará, Everaldo é anunciado pelo Fluminense e faz 1º treino

Centroavante, que esteve na mira do Alvinegro, explicou os motivos para o acerto com o Flu. "Eu tinha recebido algumas propostas de clubes do Brasil e do exterior, mas nada tinha mexido comigo", disse

O Fluminense anunciou o centroavante Everaldo como novo reforço do clube, nessa quarta-feira, 19. O centroavante ex-Bahia, que recebeu proposta do Ceará no mercado, fechou com o tricolor carioca até o fim da temporada 2026. Além do atacante, o clube das Laranjeiras divulgou o acerto com o meio-campista Otávio, ex-Atlético-MG, até 2027.

Nesta quinta-feira, 20, Everaldo já participou do primeiro treino com a equipe comandada pelo técnico Mano Menezes. "Estou muito feliz. Chegar em um clube como o Fluminense é um grande feito na minha carreira e estou bastante motivado para esse novo desafio. Falar do Fluminense é fácil, pois trata-se de um clube muito grande, que vai disputar campeonatos importantes esse ano. Fico feliz de fazer parte desse projeto. Vou dar o meu melhor para honrar essa camisa", disse o atacante.