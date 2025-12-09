No Catar, Flamengo estreia no Intercontinental diante do Cruz Azul-MEX

Técnico Filipe Luís no jogo Palmeiras x Flamengo, no Estádio Monumental de Lima, pela final da Copa Libertadores 2025 / Crédito: Luis ACOSTA / AFP

Rei da América após a conquista do tetracampeonato da Libertadores, o Flamengo inicia nesta quarta-feira, 8, sua caminhada na Copa Intercontinental da Fifa 2025. O Rubro-Negro estreia às 14 horas (horário de Brasília), no estádio Ahmad bin Ali, em Doha, no Catar, diante do Cruz Azul, do México, em duelo que classifica o vencedor para a semifinal contra o Pyramids, do Egito. Para além da vaga na próxima fase, o confronto premia o triunfante com o troféu simbólico do Dérbi das Américas, criado pela entidade máxima do futebol.

Leia mais Sem Ceará e Fortaleza: veja os 20 clubes definidos da Série A 2026 Sobre o assunto Sem Ceará e Fortaleza: veja os 20 clubes definidos da Série A 2026 Flamengo x Cruz Azul pelo Intercontinental: como chega o Rubro-Negro Após longa viagem, o time carioca chega ao Catar com quase força máxima. A equipe teve a semana livre depois de poupar os titulares na última rodada do Brasileirão e viajou com antecedência, chegando no domingo e realizando quatro treinamentos antes da estreia. O técnico Filipe Luís, multicampeão desde que assumiu o clube, busca agora seu sexto título no comando rubro-negro. Até então, ele ergueu taças de Copa do Brasil, Supercopa, Carioca, Brasileirão e Libertadores. "A gente descansou a maioria dos jogadores uma semana e, por mais que tenha sido um ano longo, eles querem conquistar. Conseguimos revezar bastante o elenco esse ano para diminuir as lesões e ter todo mundo disponível. Chegamos nesse Mundial no nosso melhor momento", comentou o treinador sobre a preparação da equipe.

Para o confronto, a principal dúvida do comandante está na zaga: Danilo foi o titular nas últimas partidas, mas Léo Ortiz está recuperado de lesão e disputa vaga. No ataque, a ausência sentida é a de Pedro, que segue em recuperação de lesão muscular na coxa esquerda. O camisa 9 ainda tem chances pequenas de atuar caso o time avance, mas não foi liberado para a estreia na competição mundial. Flamengo x Cruz Azul pelo Intercontinental: como chega a La Máquina

Por outro lado, o Cruz Azul chega confiante após ser campeão da Champions da Concacaf em junho. Na decisão, o time bateu o Vancouver Whitecaps, do Canadá, por 5 a 0 sem grandes dificuldades. Uma das equipes mais tradicionais do México, o time vive ótimo momento: disputou 21 jogos no Apertura 25/26, venceu 11, empatou oito e perdeu apenas dois. No domingo, 7, porém, foi eliminado na semifinal do torneio para o Tigres.

Apelidado de La Máquina, o clube é comandado pelo argentino Nicolás Larcamón, ex-Cruzeiro, e tem o meio-campista Lorenzo Faravelli e o centroavante Ángel Sepúlveda como grandes destaques. "O Cruz Azul é um time muito competitivo e muito bem treinado. A liga mexicana é muito competitiva, disputada, com um poder financeiro muito grande. É uma equipe com bons jogadores, com muita qualidade, fisicamente muito forte [...] Pensamos o futebol da mesma forma, tentamos sempre pressionar e controlar o jogo, então vai ser uma partida muito disputada", analisou Filipe Luís, técnico do Flamengo. Quem vencer o Dérbi da Américas avançará para a semifinal contra o Pyramids, no sábado, 13, também às 14 horas, e seguirá sonhando com a decisão contra o PSG, atual campeão europeu, marcada para o dia 17 de dezembro.

Cruz Azul x Flamengo: ficha técnica Cruz Azul

5-2-3: Gudiño; Sánchez, Ditta, Lira, Piovi e Campos; Faravaelli e Márquez; Rivero, Sepúlveda e Fernández. Técnico: Nicolás Larcamón Flamengo

