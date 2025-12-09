Sem Ceará e Fortaleza: veja os 20 clubes definidos da Série A 2026

Com 17 equipes das regiões Sul e Sudeste, apenas dois times são do Nordeste e um do Norte

Com o término da Série B e o desfecho da primeira divisão, em que Ceará e Fortaleza foram os últimos rebaixados, os 20 participantes da elite nacional de 2026 já foram definidos.

No topo da tabela, os principais postulantes são o Flamengo, que busca conquistar a competição pelo segundo ano seguido, e o Palmeiras, que almeja quebrar a sequência do time carioca.