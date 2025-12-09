Sem Ceará e Fortaleza: veja os 20 clubes definidos da Série A 2026

Sem Ceará e Fortaleza: veja os 20 clubes definidos da Série A 2026Com 17 equipes das regiões Sul e Sudeste, apenas dois times são do Nordeste e um do Norte
Com o término da Série B e o desfecho da primeira divisão, em que Ceará e Fortaleza foram os últimos rebaixados, os 20 participantes da elite nacional de 2026 já foram definidos.
No topo da tabela, os principais postulantes são o Flamengo, que busca conquistar a competição pelo segundo ano seguido, e o Palmeiras, que almeja quebrar a sequência do time carioca.
Coritiba, Athletico, Chapecoense e Remo garantiram o acesso da Série B para o Brasileirão 2026.
Participação massiva de clubes do Sul e Sudeste
Na edição do próximo ano, o torneio terá 17 equipes das regiões Sul e Sudeste. Estatística que contrasta com apenas dois clubes nordestinos, ambos do mesmo estado: Bahia e Vitória. O Norte do Brasil será representado pelo Remo, do Pará. A última vez em que nenhum time cearense esteve presente no campeonato foi em 2017, cenário que voltará a acontecer em 2026.
Confira os 20 clubes da Série A 2026
Athletico-PR
Atlético-MG
Bahia-BA
Botafogo-RJ
Chapecoense-SC
Corinthians-SP
Coritiba-PR
Cruzeiro-MG
Flamengo-RJ
Fluminense-RJ
Grêmio-RS
Internacional-RS
Mirassol-SP
Palmeiras-SP
RB Bragantino-SP
Remo-PA
Santos-SP
São Paulo-SP
Vasco-RJ
Vitória-BA