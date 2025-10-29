Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Racing x Flamengo: onde assistir ao vivo e online pela Libertadores

Jogo da Copa Libertadores entre Racing e Flamengo é nesta quarta-feira, 29, e tem transmissão ao vivo; confira onde assistir ao vivo e horário
Atualizado às
Iara Costa
Racing e Flamengo se enfrentam hoje, quarta-feira, 29 de outubro (29/10), em jogo de volta válido pelas semifinais da Copa Libertadores da América 2025. A partida será disputada no Estádio Presidente Perón, em Avellaneda (Argentina), às 21h30min.

O confronto terá transmissão ao vivo na Globo (canal de TV aberta) e no Paramount+ (serviço de streaming). Confira onde vai passar a partida, como assistir e horário ao final do texto.

Racing x Flamengo: como chegam os times  

Apesar da derrota no jogo de ida, o Racing aposta na força em casa para tentar reverter a desvantagem. O técnico Gustavo Costas perdeu o capitão Santiago Sosa, que fraturou o rosto e ficará fora por seis semanas, mas mantém a confiança na classificação.

O Flamengo tenta deixar para trás a derrota para o Fortaleza pelo Brasileirão e garantir vaga em mais uma final continental. Filipe Luís não poderá contar com Pedro, que fraturou o antebraço direito, e deve optar entre Plata e Bruno Henrique. Pulgar, Carrascal e Léo Ortiz retornam à equipe. (Com Gazeta Esportiva)

Racing x Flamengo: onde assistir ao vivo ao jogo da Libertadores

  • Globo: canal de TV aberta
  • Paramount+: serviço de streaming

Libertadores: dia e horário do jogo Racing x Flamengo

Quarta-feira, 29 de outubro (29/10), às 21h30min (horário de Brasília).

Onde será Racing x Flamengo

Estádio Presidente Perón, em Avellaneda (Argentina)

