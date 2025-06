PSG goleia Inter Miami e enfrentará vencedor de Flamengo x Bayern nas quartas do Mundial

Atual campeão da Champions League, o PSG goleou o Inter Miami, time de Messi, por 4 a 0 na tarde deste domingo, 29, pelas oitavas de final do Mundial de Clubes. Com a goleada, a equipe francesa está confirmada nas quartas de final do certame, e aguardará o resultado do confronto entre Flamengo e Bayern para saber qual dos dois times enfrentará.

João Neves (2), Avilés (contra) e Hakimi balançaram as redes para o PSG.