Transmissão de Flamengo x Los Angeles: assistir ao vivo - online e grátis

Jogo do Mundial de Clubes entre Flamengo e LA FC é hoje, terça-feira, 24, e tem transmissão ao vivo. Confira onde assistir ao vivo, online e grátis

O confronto será disputado no Estádio Camping World, em Orlando, nos Estados Unidos, às 22 horas (horário de Brasília).

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora

O duelo terá transmissão ao vivo na Globo (canal de TV aberta), no SporTV (canal de TV fechada, na CazéTV (canal do YouTube) e na DAZN (serviço de pay-per-view). Confira onde vai passar a partida, como assistir e horário ao final do texto.

A transmissão da partida você pode acompanhar online e grátis logo abaixo, pela narração do Youtube da Rádio CBN.

Transmissão de Flamengo x Los Angeles FC: assistir ao vivo ao jogo online e grátis

Você pode assistir direto do YouTube