Flamenguistas lotam bar em Fortaleza para acompanhar virada sobre o Chelsea no Mundial

Torcida do Flamengo acompanha o duelo Flamengo x Chelsea, válido pela 2ª rodada do grupo D do Mundial de Clubes da Fifa 2026, em bar na cidade de Fortaleza(CE) / Crédito: Victor Barros

Por uma tarde, um bar localizado no bairro de Fátima, em Fortaleza, virou o Maracanã. Torcedores do Flamengo se reuniram nesta sexta-feira, 20, no Sr. Petisco, para acompanhar a grande vitória rubro-negra por 3 a 1 sobre o Chelsea-ING, pela segunda rodada do Grupo D da Copa do Mundo de Clubes. Mesmo a aproximadamente 6.123 quilômetros de distância — já que o duelo foi disputado na Filadélfia —, a Nação Rubro-Negra fez questão de estar unida nesse momento marcante da trajetória do clube.

Nem tudo, porém, foi tranquilidade. Apesar do resultado final parecer confortável, o confronto teve seus percalços. Os brasileiros saíram atrás no placar e foram para o intervalo perdendo por 1 a 0. A desvantagem parcial, no entanto, não desanimou os presentes, que aplaudiram ao som do apito final. Leia mais Flamengo no Mundial de Clubes 2025: quando será o próximo jogo Sobre o assunto Flamengo no Mundial de Clubes 2025: quando será o próximo jogo Além dos aplausos, os incentivos vinham em forma de cantos. Gritos de músicas tradicionais da torcida flamenguista eram entoadas constantemente, com destaque para o emblemático "Vamos virar, Mengo", quando a equipe de Filipe Luís retornou para a segunda etapa.

O comandante do time carioca, inclusive, foi alvo de cobranças por parte de alguns torcedores. Durante o intervalo, a equipe do Esportes O POVO, que acompanhava tudo no local, ouviu o público sobre o que faltava para o time reverter o placar. As opiniões foram variadas. Alguns atribuíram o desempenho ao fato de o atacante Pedro ter iniciado no banco. Outros defenderam a saída de Wesley, lateral-direito envolvido no gol adversário. Já Arrascaeta, camisa 10 da Gávea, era cobrado pela galera, que considerava sua atuação apagada. Mesmo sem as alterações pedidas de imediato, a postura da equipe na etapa final foi completamente diferente — e isso empolgou quem estava no bar. A vibração, mesmo distante, era tão forte que parecia contagiar os jogadores em campo.

Não deu outra: uma virada impactante. A cada bola na rede, a euforia tomava conta do ambiente. O gol de Danilo, que virou a partida para 2 a 1, foi, sem dúvida, o mais celebrado, superando até o de empate, marcado pelo ídolo Bruno Henrique.