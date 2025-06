Diante do Chelsea, Luiz Araújo busca confirmar liderança ofensiva no Flamengo

Nesta sexta-feira, em confronto válido pela segunda rodada da fase de grupos do Mundial, o Flamengo encara o Chelsea, às 15h (de Brasília). Para sair com um resultado positivo do embate, que ocorre no Lincoln Field, o time comandado por Filipe Luís aposta em alguns destaques individuais, dentre eles Luiz Araújo.

Eleito melhor jogador da partida pelo Sofascore em suas últimas três atuações pelo Rubro-Negro (Deportivo Táchira, Fortaleza e Espérance), nas quais balançou as redes três vezes e anotou dois passes para gol, o atacante de 29 anos vive grande fase.