Quanto foi LDU x Flamengo? Veja resultado do jogo de hoje (22/04)

O jogo terminou em 0 a 0. Com o placar, o time carioca foi a 4 pontos e permanece em terceiro lugar do Grupo C. A LDU foi a 5 pontos e está em primeiro lugar.

Central Córdoba é o segundo colocado, com 4 pontos, mas com saldo de gol melhor que o Rubro-Negro e com um jogo a menos. Com jogo a menos também está o último colocado, Deportivo Táchira, sem nenhum ponto ganho.

LDU 0 x 0 FLAMENGO

3ª rodada do Grupo C da Libertadores

Data: 22/4/2025 (terça-feira)

Local: Estádio Rodrigo Paz Delgado, em Quito (EQU)

Gols: –

Transmissão: ESPN e Disney Plus (com imagens) e YouTube Flamengo TV (sem imagens)

LDU

Gonzalo Valle; Daniel de la Cruz, Ricardo Adé, Gian Franco Allala, Leonel Quiñónez; Carlos Gruezo; Minda (Villamíl, 9’2°T), Cornejo, Bryan Ramírez (Pastrán, 33’/2°T); Alex Arce (Estrada, 33’/2°T) e Alzugaray (Alvarado, 18’/2°T). Técnico: Pablo Sánchez.