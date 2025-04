Flamengo se segura e empata com LDU na altitude de Quito

Em jogo mais estratégico do que de entrega, o Flamengo se segurou e empatou com a LDU por 0 a 0, nesta terça-feira (22), na altitude de mais de 2.800 metros de Quito, no Equador, pela terceira rodada do grupo C da Libertadores. O Rubro-Negro foi superior no primeiro tempo com maior posse de bola e quase não sofreu com os donos da casa. No decorrer do jogo, entretanto, o time brasileiro começou a sofrer por conta das circunstâncias. A La U, assim, cresceu e chegou até balançar as redes, mas estava em impedimento. No fim, um empate positivo para se manter vivo na competição.

Com o resultado, o Flamengo fica com quatro pontos, na terceira posição do grupo C, o mesmo número do segundo colocado Centra Córdoba. A LDU, por sua vez, está na liderança, com cinco pontos. O lanterna Deportivo Táchira ainda não pontuou. Agora, o Rubro-Negro enfrenta o Corinthians, às 16h, no domingo, no Maracanã, pela sexta rodada do Brasileirão.