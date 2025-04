LDU x Flamengo: onde assistir ao vivo e online pela Libertadores

LDU e Flamengo se enfrentam hoje, terça-feira, 22 de abril (22/04), em jogo válido pela 3ª rodada da fase de grupos da Copa Libertadores 2025. A partida será disputada no Estádio Rodrigo Paz Delgado, em Quito, no Equador, às 19 horas (horário de Brasília).

LDU x Flamengo: como chegam os times

Surpreendido pelo Central Córdoba no Maracanã na segunda rodada, o Rubro-Negro perdeu a liderança do grupo e caiu para o terceiro lugar. A LDU lidera o grupo C com quatro pontos, mesma contagem da equipe argentina. O Flamengo vem logo atrás com três pontos.

O Central Córdoba é favorito atuando em casa na rodada contra o lanterna Deportivo Táchira-VEN. Assim, se os argentinos vencerem, um revés no Equador deixaria o Fla quatro pontos atrás dos líderes. Por outro lado, um empate não será um mal resultado, já que o Rubro-Negro fará mais dois jogos em casa nesta fase e só um fora.

O técnico Filipe Luis, entretanto, quer sua equipe em busca da vitória, embora ciente do histórico desfavorável do Mais Querido na altitude de Quito. Em seis ocasiões, o Flamengo só venceu uma partida, contra a própria LDU, mas perdeu quatro e empatou uma. (Com Gazeta Esportiva)