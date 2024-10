Flamengo na tabela do Brasileirão 2024: classificação atualizada hoje, 30 

Flamengo empatou com Internacional hoje, 30, e se distanciou da briga pelo título da Série A do Brasileirão 2024; veja tabela de classificação atualizada

Assim, o Rubro-Negro se distanciou pela briga do título. Clube carioca vencia até os 43 minutos do segundo tempo, quando levou o gol de empate.

O Flamengo empatou com Internacional hoje, quarta-feira, 30 de outubro (30/10), em jogo atrasado da 17ª rodada da Série A do Brasileirão 2024 .

Flamengo investe mais de R$ 400 milhões em reforços e terrenos em 2024

O Flamengo teve investimento recorde no ano de 2024. Ao todo, foram mais de R$ 400 milhões em reforços e em terrenos para a construção do próprio estádio, de acordo com o ”ge”, que teve acesso à parte do documento.

No entanto, ainda haverá um balanço final da temporada, que só é fechado em dezembro e apresentado nos primeiros meses de 2025.