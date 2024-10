Copa do Brasil 2024: quando o Flamengo volta a jogar? Veja tabela

Rubro-Negro terá jogo de volta contra Corinthians este mês, depois de ter vencido o jogo de ida pela Copa do Brasil 2024; veja quando será data e horário

Veja quando será o próximo jogo do Flamengo.

A segunda semifinal é disputada por Vasco e Atlético-MG. O galo tem a vantagem de 2x1 no jogo de ida . Já o Vasco precisa vencer por dois gols de diferença.

O Flamengo disputará o jogo de volta contra o Corinthians pela semifinal da Copa do Brasil depois de ter vencido a primeira partida por 1x0, nessa quarta, dia 2 de outubro. O próximo jogo está marcado para a segunda quinzena do mês.

Copa do Brasil 2024: quando será o próximo jogo do Flamengo?



O jogo acontece no domingo, 20 de outubro, a partir das 16h no horário de Brasília.



Semifinal: Corinthians X Flamengo



Corinthians X Flamengo Quando: 20 de outubro (domingo)



20 de outubro (domingo) Horário: 16h



Copa do Brasil: onde assistir ao vivo a Corinthians x Flamengo?



Os jogos da semifinal e final da Copa do Brasil 2024 estão sendo transmitidas ao vivo através da Rede Globo (Canal Aberto), no Prime Vídeo (streaming) e no Premiere (canal fechado).



Flamengo: tabela dos próximos jogos da Copa do Brasil

Caso vença o Corinthians, o Rubro-Negro irá disputar a primeira partida da final no próximo dia 3 de novembro, contra o vencedor do duelo entre Vasco e Atlético-MG. O Timão só vencerá o Flamengo por dois gols de diferença no tempo normal.