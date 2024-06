Gabigol recusa renovação com Flamengo; empresário cita possível interesse do Palmeiras

Gabigol teve contrato de apenas um ano com o Flamengo Crédito: RUANO CARNEIRO/AE

Livre para assinar pré-contratos a partir do dia 1° de julho, o atacante Gabriel Barbosa tem a permanência incerta no Flamengo. O jogador recusou uma proposta de renovação do clube rubro negro nesta sexta-feira, 28. O empresário do atleta, diante da situação, comentou sobre um possível interesse do Palmeiras no atleta. Time diz que está "de olho no mercado". Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine Segundo o empresário, Júnior Pedroso, o atleta ficou desagradado após o Flamengo lhe oferecer apenas um ano de contrato. "Na hora [o Gabigol] negou. Discutimos o tema e resolvemos daqui para frente começar a trabalhar, de fato, a saída dele do Flamengo. Está claro que o Flamengo não tem interesse esportivo na renovação dele", disse ao SporTV.