Resultado de Flamengo e Millonarios hoje, 2, pela Libertadores

O jogo pela Copa Libertadores entre Millonarios e Flamengo foi disputado hoje, 2; confira o resultado do jogo e quanto foi o placar da partida

Millonarios e Flamengo jogaram hoje, terça-feira, 2 de abril (02/04), pela fase de grupos da Copa Libertadores. A partida foi disputada no Estádio El Campín, em Bogotá, na Colômbia, às 19h (horário de Brasília).

Clique aqui para seguir o canal de Esportes do O POVO no WhatsApp

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Resultado de Millonarios x Flamengo: quem ganhou? Veja placar

O Flamengo saiu na frente com gol de pênalti no segundo tempo, marcado por Pedro, mas o Millonarios empatou com Ruiz.