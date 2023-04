Torcida do Maringá provoca Flamengo: "Real Madrid, pode esperar, a sua hora vai chegar"

No primeiro jogo após saída de Vitor Pereira, o Flamengo perdeu por 2 a 0 para o Maringá, nesta quinta-feira, 13, pela Copa Brasil. Após gol que abriu o placar para o time da casa, a torcida maringaense provocou os flamenguistas e cantou a música envolvendo o Real Madrid, que ficou conhecida antes do Mundial de Clubes: "Real Madrid, pode esperar, a sua hora vai chegar".



Como a equipe carioca perdeu para o Al Hilal na semifinal do Mundial de Clubes, não chegou a enfrentar os espanhóis na decisão. Com isso, a brincadeira pegou entre os rivais do Fla.



O Maringá surpreendeu o Flamengo e abriu o placar no primeiro tempo, com gol contra de David Luiz. Na etapa final, os paranaenses ampliaram com Serginho. Ao fim do duelo, torcedores também puxaram gritos de "olé". O resultado complica a situação rubro-negra na terceira fase da Copa do Brasil.



No jogo da volta, o Flamengo precisa vencer por três gols de diferença para se classificar no tempo normal às oitavas da Copa do Brasil. Já o Maringá pode perder por um gol que mesmo assim vai avançar na competição. As duas equipes voltam a se enfrentar no dia 26 de abril, no Maracanã. (Com Gazeta Esportiva)



Jorge Jesus revela contato com Flamengo



Um áudio de Jorge Jesus revela que o técnico teve um contato com o vice de futebol do Flamengo, Marcos Braz. Na conversa, o treinador diz que não pode deixar o Fenerbahçe, da Turquia, neste momento para assumir o lugar de Vitor Pereira, demitido após os insucessos na temporada 2023.