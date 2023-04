Flamengo decepciona no primeiro jogo sem VP e perde do Maringá pela Copa do Brasil

Rubro-Negro precisa vencer por três gols de diferença para se classificar no tempo normal às oitavas da Copa do Brasil

Na primeira partida após a saída de Vitor Pereira, o Flamengo perdeu por 2 a 0 para o Maringá, nesta quinta-feira, 13, no interior paranaense. O resultado complica a situação rubro-negra na terceira fase da Copa do Brasil.

O Maringá surpreendeu o Flamengo e abriu o placar no primeiro tempo, com gol contra de David Luiz. Na etapa final, os paranaenses ampliaram com Serginho.

As duas equipes voltam a se enfrentar no dia 26 de abril, no Rio de Janeiro. O Flamengo precisa vencer por três gols de diferença para se classificar no tempo normal às oitavas da Copa do Brasil. Já o Maringá pode perder por um gol que mesmo assim vai avançar na competição.

O jogo

O Flamengo iniciou a partida tendo mais posse de bola, mas sofrendo com a marcação do Maringá. Os donos da casa buscavam aproveitar os contra-ataques e assustaram aos 11 minutos, em chute de Matheus Bianqui que parou em Santos.

Os cariocas continuavam sem criar boas chances, enquanto que do outro lado, o Maringá se aproximava com perigo. Tanto que Vilar aproveitou cruzamento e cabeceou para grande defesa de Santos. Só que aos 37 minutos, em avanço rápido, Matheus Bianqui cabeceou após cruzamento de Raphinha. A bola bateu em David Luiz e foi para a rede.

O revés obrigou o Flamengo a pressionar nos minutos finais. No entanto, o Maringá manteve a boa marcação e foi para o intervalo a frente no placar.

No segundo tempo, o panorama da partida seguiu o mesmo. O Maringá criou a primeira boa chance, aos cinco minutos, em chute de Erick Varão que foi pela linha de fundo. Depois, foi a vez de Serginho arriscar de longe.

O Flamengo só finalizou pela primeira vez aos 12 minutos, com David Luiz. O goleiro Dheimison fez a defesa sem dificuldade. Só que no lance seguinte, o Maringá ampliou o placar. Em avanço rápido, Serginho recebeu passe na área e mandou para a rede.

Mesmo o novo revés pouco interferiu na atuação do Flamengo. A equipe carioca seguia com postura sonolenta e via o Maringá ser superior em campo. Os donos da casa trataram de manter a vantagem até o apito final para comemorar a vitória no jogo de ida pela terceira fase.

FICHA TÉCNICA



MARINGÁ FC-PR 2 X 0 FLAMENGO-RJ

Local: Estádio Willie Davids, em Maringá (PR)



Data: 13 de abril de 2023 (quinta-feira)



Horário: 20 horas (horário de Brasília)



Árbitro: Flávio Rodrigues de Souza (SP-Fifa)



Assistentes: Danilo Ricardo Simon Manis (SP-Fifa) e Leandro Matos Feitosa (SP)



VAR: Adriano de Assis Miranda (SP)



Cartões amarelos: Matheus Bianqui, Matheus Blade e Erick Varão (Maringá)

GOLS



MARINGÁ: David Luiz (contra, aos 37 minutos do 1°T); Serginho (aos 12 minutos do 2°T)

MARINGÁ: Dheimison, Marcos Vinícius, Wesley, Gustavo Vilar e Raphinha (Caíque); Erick Varão, Matheus Bianqui (Moraes) e Serginho (Romarinho); Iago Santana (Matheus Blade), Robertinho e Luiz Thiago (Bruno Lopes)



Técnico: Jorge Castilho

FLAMENGO: Santos, Varela (Wesley), Fabrício Bruno, David Luiz e Ayrton Lucas; Thiago Maia, Gerson e Everton Ribeiro (Marinho); Everton Cebolinha (Matheus França), Pedro e Gabriel (Matheus Gonçalves)



Técnico Mário Jorge (Interino)