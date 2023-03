Gerson deve ser titular do Flamengo contra o Vasco; veja provável escalação

Sem Pedro, o técnico Vítor Pereira deve optar por reforçar o meio de campo do Flamengo. A tendência é a de que Gerson volte ao time titular no clássico com o Vasco, neste domingo, 5, às 18h10min (de Brasília), no Maracanã, pelo Campeonato Carioca.

O centroavante se recupera de dores na coxa esquerda e não vem treinando com o elenco. Assim, será desfalque para o duelo deste domingo. Com o camisa 9 fora de combate, Gabigol volta a ocupar o posto de referência do ataque rubro-negro.

Vítor Pereira, assim, faz mais uma tentativa de encontrar soluções para o Flamengo, com Gerson e Vidal como dupla de volantes, enquanto Thiago Maia recua e dá liberdade a Ayrton Lucas pela esquerda.

O provável Flamengo para o clássico com o Vasco é o seguinte: Santos; Varela, Fabrício Bruno, David Luiz e Ayrton Lucas; Thiago Maia, Vidal e Gerson; Éverton Ribeiro, Arrascaeta e Gabigol.

O Flamengo vem de mais uma frustração neste começo de 2023 - o vice-campeonato da Recopa Sul-Americana. Já classificado para as semifinais do Carioca, o Rubro-Negro pode conquistar a Taça Guanabara, título da fase de classificação do Estadual. Para isso, basta vencer o Vasco. Caso o Fluminense, neste sábado, 4, não vença o Bangu, o Fla garante o título com empate.

