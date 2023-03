Pedro deve desfalcar Flamengo em clássico contra o Vasco pelo Carioca

Atacante sentiu dores musculares após decisão da Recopa Sul-Americana, na última terça-feira, 28, e não tem participado dos treinos do Rubro-Negro

O Flamengo se prepara para o clássico deste domingo, 5, às 18h10min (de Brasília), contra o Vasco, no estádio do Maracanã. Uma vitória pode amenizar a pressão sobre o técnico português Vitor Pereira e garante o título da Taça Guanabara, fase de classificação do Campeonato Carioca.

No entanto, Vitor Pereira deve ter um desfalque de peso para a partida. Isso porque o atacante Pedro tem sofrido com dores no adutor da coxa.

O jogador não vem treinando com o elenco. Assim, dificilmente terá condição de ir a campo no fim de semana. Vitor Pereira não deu indícios de quem pode ser seu substituto.

O português pode ter outra ausência. O atacante Matheus Gonçalves teve um incômodo na coxa e deixou o treino mais cedo. No entanto, o jovem, que vem ganhando espaço dentro do elenco, deve ficar como opção no banco de reservas.

Vitor Pereira vai definir a escalação do Flamengo após o treino deste sábado, no Ninho do Urubu. A equipe chega pressionada após perder a Recopa Sul-Americana para o Independiente del Valle, na última terça-feira, 28. Este foi o terceiro título da temporada que os rubro-negros deixam de ganhar na temporada.

