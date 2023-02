Flamengo desembarca no Marrocos para dar início à preparação para o Mundial

Com uma enorme festa na última noite, a delegação rubro-negra viajou com muita motivação vinda dos torcedores

O Flamengo desembarcou no Marrocos na manhã desta sexta-feira, 3, para a disputa do Mundial de Clubes. O primeiro desafio do time no torneio é na próxima terça-feira, às 16 horas, no horário de Brasília. O adversário do Rubro-Negro será definido neste fim de semana.

Com uma enorme festa na última noite, a delegação rubro-negra viajou com muita motivação vinda dos torcedores. No caminho até o aeroporto, alguns acenderam sinalizadores para apoiar o time e outros subiram no ônibus com bandeiras de mastro.

Flamengo é um FENÔMENO! Flamengo é uma POTÊNCIA! SEMPRE FLAMENGO!#OusarSonhar #AeroFla pic.twitter.com/csCvzFrUEN Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine February 2, 2023

Antes de embarcar, o Flamengo ainda teve um compromisso pelo Campeonato Carioca. A equipe venceu o Boavista por 1 a 0, com gol de Pedro.

Em última participação no Mundial de Clubes, em 2019, o Rubro-Negro bateu o Al Hilal por 3 a 1 na semifinal. Na decisão, porém, caiu para o Liverpool pelo placar de 1 a 0, com tento marcado por Roberto Firmino.

O Flamengo estreia no Mundial na próxima terça-feira, às 16 horas, em Tanger. A equipe do técnico Vítor Pereira poderá ter um reencontro com o Al Hilal ou fazer confronto inédito com o Wydad Casablanca. Os dois times disputam a vaga neste sábado, às 11h30.

Tags