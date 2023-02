Apoiado pela torcida, Flamengo embarca para o Mundial; veja relacionados

O Flamengo estreia no Mundial na terça-feira, às 16 horas, no horário de Brasília; o adversário da equipe ainda não foi definido

O Flamengo embarcou na noite da última quinta-feira, 2, para Marrocos, onde busca o bicampeonato mundial. O ônibus com a delegação deixou o CT do Ninho do Urubu, em Vargem Grande, pouco depois das 19 horas. Nos braços da torcida, a equipe chegou ao Aeroporto Internacional Tom Jobim, o Galeão, por volta das 21 horas.

Próximo ao aeroporto, o ônibus passou por uma grande aglomeração de torcedores. No caminho, alguns acenderam sinalizadores para apoiar o time. Também nos arredores, outros subiram no veículo com bandeiras de mastro.

Para evitar aglomeração dentro do aeroporto, o ônibus entrou pelo terminal de cargas do Galeão para o elenco embarcar no voo rumo a Marrocos. A chegada da delegação em Casablanca está prevista para a manhã desta sexta-feira, 3.

Antes da viagem, o time de Vítor Pereira teve compromisso pelo Campeonato Carioca. O Rubro-Negro venceu o Boavista por 1 a 0 na noite de quarta-feira, com gol de Pedro.

Em última participação no Mundial de Clubes, o Flamengo perdeu a decisão para o Liverpool por 1 a 0, em 2019. O único título da equipe rubro-negra veio em 1981, quando bateu o mesmo time britânico por 3 a 0.

O Flamengo estreia no Mundial na terça-feira, às 16 horas, no horário de Brasília, em Tanger. A equipe do técnico faz a semifinal contra Al Hilal ou Wydad Casablanca, que disputam a vaga no sábado, às 11h30.

Antes da viagem, o Flamengo divulgou a lista de relacionados para a competição. O técnico Vítor Pereira selecionou 31 jogadores, incluindo o volante chileno Arturo Vidal, que causou polêmica ao se oferecer ao Colo-Colo. O atacante Bruno Henrique, apesar de relacionado, não entrará em campo, já que ainda se recupera de lesão.

Confira a lista completa



Goleiros

Hugo

Matheus Cunha

Santos

Laterais



Ayrton Lucas

G. Varela

Filipe Luís

Matheuzinho

Wesley

Zagueiros

Cleiton

David Luiz

Fabrício Bruno

Léo Pereira

Pablo

Rodrigo Caio

Meias

Arturo Vidal

Erick Pulgar

Éverton Ribeiro

De Arrascaeta

Gerson

Igor Jesus

Matheus França

Thiago Maia

Victor Hugo

Atacantes

Bruno Henrique

Everton Cebolinha

Gabi

Marinho

Mateusão

Pedro

Petterson

Werton

