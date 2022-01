Flamengo oficializa contratação do atacante Marinho, ex-Santos

O atleta possuía contrato com o Peixe até o fim deste ano, mas já havia demonstrado interesse em deixar o clube antes do término de seu vínculo

O Flamengo oficializou nesta sexta-feira, 28, a contratação do atacante Marinho, que estava no Santos. O contrato do ponta com a equipe carioca é válido até dezembro de 2023. O atleta possuía contrato com o Peixe até o fim deste ano, mas já havia demonstrado interesse em deixar o clube antes do término de seu vínculo.

Marinho chegou ao Alvinegro Praiano em 2019 e foi protagonista no ano seguinte, na campanha do vice-campeonato da Libertadores. Ao todo, foram 113 jogos pelo Peixe e 41 gols marcados. O atleta vivia grande momento no Santos, contudo, na última temporada, sofreu com diversas lesões e teve desempenho abaixo dentro de campo. Foram nove gols em 42 partidas.

Além do Peixe, o ponta soma passagens por Internacional, Ceará e Cruzeiro. Ele também teve uma breve passagem no futebol chinês. Agora, no novo clube, o jogador de 32 anos chega para substituir Michael, que se transferiu ao Al Hilal, dos Emirados Árabes.

