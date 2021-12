Flamengo monitora meio-campista Arthur, da Juventus

Arthur não vem tendo muitas oportunidades no clube italiano. Por isso, um empréstimo pode ser a solução e o Flamengo vê como uma opção

O Flamengo segue em busca de um novo técnico para 2022. Os dirigentes rubro-negros devem viajar na próxima semana à Europa para conversar com alguns comandantes. Além disso, Marcos Braz e Bruno Spindel vão tentar reforços para a próxima temporada. O nome que surgiu nesta quinta-feira foi o do volante Arthur, ex-jogador do Grêmio, atualmente na Juventus, da Itália.

+ Vai e vem: acompanhe o mercado da bola do futebol brasileiro

Arthur não vem tendo muitas oportunidades no clube italiano. Por isso, um empréstimo pode ser a solução e o Flamengo vê como uma opção.



Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

A Juventus teria oferecido Arthur para Sevilla, Roma e Arsenal. No entanto, não houve acordo pelo alto salário do volante.

Arthur teve seu auge no Grêmio ao conquistar o título da Libertadores, em 2017. O volante foi contratado pelo Barcelona, mas teve passagem irregular pelo Camp Nou.

Tags