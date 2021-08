Flamengo goleia Olimpia outra vez e avança à semifinal da Libertadores

Primeiro campeão olímpico da história do surfe, o brasileiro Ítalo Ferreira curte férias após a disputa da competição em Tóquio. De passagem pelo Ceará, o atleta de 27 anos postou fotos no litoral do Estado e também foi presenteado com uma camisa do Fortaleza Basquete Cearense pelo ala/pivô Felipe Ribeiro.

Ítalo visitou a sede do Instituto Povo do Mar, que desenvolve trabalhos de educação, esporte e artes com crianças e jovens do bairro Vicente Pinzón. O medalhista de ouro foi recebido pelo jogador da equipe de basquete e ganhou o uniforme - com o nome de Felipe e o número 33 às costas.

Felipe Ribeiro postou a foto do encontro nas redes sociais e comemorou a oportunidade de conhecer Ítalo. O surfista, por sua vez, elogiou o trabalho desenvolvido pelo instituto.

"Feliz em ver pessoas incríveis, que se preocupam com o próximo, que ama, cuida e acima de tudo são muito abençoadas. Estou aqui para somar com vocês também", publicou Ítalo.

Natural do Rio Grande do Norte, Ítalo Ferreira conquistou o ouro olímpico no final de julho ao vencer na final o japonês Kanoa Igarashi.

