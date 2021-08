Flamengo anuncia contratação do atacante Kenedy por empréstimo

Juan Quintero já foi anunciado como novo reforço do Juventude para a sequência na Série A. O colombiano, que tem contrato até o fim de 2022 com o Fortaleza, foi cedido por empréstimo ao clube gaúcho. No episódio 170, o FutCast, podcast do O POVO, abordou sobre a saída do zagueiro com status ídolo da torcida tricolor.

Após duas temporadas e meia pelo Leão, Quintero ficou sem espaço com a chegada do técnico Vojvoda e deixou a equipe cearense em busca de mais oportunidades no Juventude. Apesar de ser um jogador querido pela torcida do Fortaleza, o colombiano vai fazer falta ao time do Pici na reta final da temporada 2021?

Esse foi o questionamento colocado em pauta no primeiro bloco do episódio 170 do FutCast. Com apresentação de Lucas Mota e comentários de Thiago Minhoca, Gerson Barbosa e Afonso Ribeiro, o grupo analisou a saída do colombiano. O POVO repercute abaixo as opiniões dos jornalistas.

Afonso Ribeiro - É um jogador que não teve chance com o Vojvoda. As atitudes no dia a dia não vinham agradando por série de fatores. A informação que a gente tinha era de que a comissão técnica já estava no limite pelo comportamento dele. Ele (Quintero) e o staff estavam insatisfeitos com as poucas oportunidades. Em meio a esse cenário de poucas oportunidades e insatisfação de parte a parte, na última semana, ele já estava treinando com o sub-23, então estava fora dos planos. Desta forma, o staff acelerou a busca por um novo clube. A proposta que chegou foi a do Juventude. O Fortaleza queria se livrar de um salário alto de um jogador que não vinha sendo utilizado e não estava agradando pela postura. Agora ele vai ter a oportunidade de jogar, chega ao Juventude com a expectativa de ser titular. E pelo futebol que já mostrou tem condição de ser realmente. O Fortaleza espera que, ele fazendo um campeonato de bom nível, possa atrair as atenções de equipes do exterior que possam comprá-lo. O Fortaleza espera que o Juventude seja a vitrine.

Thiago Minhoca - Jogador de salário alto que era a sétima possibilidade. Na característica de jogo do Vojvoda, ele não estava encaixando. Entra muito nessa dificuldade, é um ídolo do clube que o torcedor gosta, mas um cara que não está ajudando na prática, inserido na nova maneira que o Fortaleza joga. No formato antigo, com Rogério, ele era titular absoluto. Nesse novo formato, do pouco que jogou, foi expulso.

Gerson Barbosa - Saída normal do Quintero. Tem qualidade, teve problemas com lesão, perdeu espaço com Vojvoda. Sem espaço, jogador quer buscar novos ares e retomar a carreira. Acho que não vai fazer falta. Fortaleza está bem resolvido na parte defensiva na estrutura do Vojvoda. É uma negociação boa para os dois lados.

