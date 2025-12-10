Cruzeiro x Corinthians: onde assistir ao vivo e online pela Copa do Brasil

Lance de Corinthians e Cruzeiro, pelo Brasileirão 2025 / Crédito: Marco Galvão/Cruzeiro

Cruzeiro e Corinthians se enfrentam hoje, quarta-feira, 10 de dezembro (10/12), em jogo de ida da semifinal da Copa do Brasil. A partida será disputada no estádio Mineirão, em Belo Horizonte (MG), às 21h30min (horário de Brasília). O confronto terá transmissão ao vivo na Globo (canal de TV aberta), na Sportv (canal fechado), na Premiere (serviço de pay-per-view) e no Prime Vídeo (streaming)



Jogos do dia: ao vivo e online - onde assistir; CONFIRA Cruzeiro x Corinthians: como chegam os times O Cruzeiro, por sua vez, encerrou o Brasileirão no terceiro lugar e já está garantido na próxima Libertadores. Na última rodada, com reservas, a Raposa perdeu para o Santos, por 3 a 1. A trajetória na Copa do Brasil também é positiva: cinco triunfos e um empate em seis partidas. A equipe comandada pelo português Leonardo Jardim despachou Vila Nova, CRB e o arquirrival Atlético-MG nas outras fases do torneio nacional. Acesse o canal de transmissão de notícias do Esportes O POVO no WhatsApp

O Corinthians oscilou durante 2025 e terminou o Campeonato Brasileiro com um empate diante do rebaixado Juventude, por 1 a 1. No entanto, a equipe é dona de uma campanha consistente na Copa do Brasil. O Timão soma seis vitórias em seis jogos disputados na competição, com oito gols marcados e nenhum sofrido. Para chegar até a semifinal, o time de Dorival Júnior deixou pelo caminho Novorizontino, o rival Palmeiras e o Athletico-PR. Além do título, o clube busca também uma vaga na Libertadores de 2026. (Com Gazeta Esportiva) Cruzeiro x Corinthians: onde assistir ao vivo ao jogo do Brasileirão Globo: canal de TV aberta

Sportv: canal fechado

Premiere: serviço de pay-per-view

Prime Vídeo: streaming Brasileirão: dia e horário do jogo Cruzeiro x Corinthians Quarta-feira, 10 de dezembro (10/12), às 21h30min (horário de Brasília).