Cruzeiro demite técnico Nicolás Larcamón após vice no Campeonato Mineiro

Treinador argentino, contratado para esta temporada, já havia sido eliminado na primeira fase da Copa do Brasil e amargou vice-campeonato no Estadual

O argentino não resistiu ao vice-campeonato Mineiro, após perder por 3 a 1 (5 a 3 no agregado) para o Atlético-MG, no último domingo, 7, no Mineirão.

O Cruzeiro jogava por outro empate, já que fez uma campanha de melhor aproveitamento no estadual em comparação ao Galo. Após o jogo, o então comandante do time celeste foi chamado de 'burro' por milhares de torcedores presentes no estádio.

Eliminado na Copa do Brasil, pelo Sousa-PB, na primeira fase da competição, Nico Larcamón tinha contrato até o final de 2025 com a Raposa. O treinador, anunciado no final de dezembro de 2023, comandou o clube mineiro em 14 oportunidades. No período, o Cruzeiro somou sete vitórias, quatro empates e três derrotas, com aproveitamento pouco menor de 60%.

Em nota, o Cruzeiro agradeceu pelo comprometimento do treinador no dia a dia e o desejou sucesso nos próximos passos de sua carreira.