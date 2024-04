Atlético-MG vira sobre o Cruzeiro no Mineirão e é pentacampeão estadual

Raposa sai na frente com Matheus Vital, mas Galo faz 3 a 1 com gols de Saravia, Hulk e Scarpa e conquista Campeonato Mineiro pelo quinto ano consecutivo

Com o resultado, o Atlético-MG conquistou seu 49º troféu do Campeonato Mineiro, 11 a mais do que o Cruzeiro, que não vence o torneio desde 2019.

Neste domingo, 7, o Atlético-MG venceu o Cruzeiro por 3 a 1, de virada, no Mineirão, pelo jogo de volta do Estadual, e se tornou pentacampeão mineiro. O Galo conseguiu a vantagem no agregado, já que a ida, na Arena MRV, ficou empatada em 2 a 2.

Na primeira etapa, a partida foi movimentada e as duas equipes criaram oportunidades para marcar. Aos 47 minutos ocorreu o lance mais polêmico da partida, Hulk saiu cara a cara com o goleiro Rafael Cabral, foi derrubado por Neris e pediu pênalti. Porém, o árbitro decidiu não marcar a penalidade e nem a falta fora da área, que poderia resultar em uma expulsão.

Agora, os clubes voltam as atenções para as competições internacionais. O Atlético-MG entra em campo na próxima quarta-feira, 10, às 19 horas (de Brasília), contra o Rosario Central, da Argentina, na Arena MRV, pela Libertadores. Enquanto o Cruzeiro recebe o Alianza Petrolera, da Colômbia, na próxima quinta-feira, 11, às 21h30min, pela Copa Sul-Americana. Ambas partidas são válidas pela segunda rodada da fase de grupos dos respectivos torneios.

No início do segundo tempo, aos seis minutos, o Cruzeiro abriu o placar. Após roubada de bola, a Raposa aproveitou que a defesa do Atlético Mineiro estava desarrumada e atacou rapidamente. O meia Matheus Pereira recebeu pela esquerda e cruzou para Mateus Vital na segunda trave, que cabeceou forte para balançar as redes.

Aos 19 minutos da etapa final, o Atlético Mineiro empatou. Otávio cruzou na área, Saravia cabeceou, de costas para o gol, e a bola encobriu o goleiro Rafael Cabral.

O Galo manteve a pressão e virou o jogo aos 32 minutos do segundo tempo. Igor Gomes recebeu pela direita, cruzou para a área e a bola desviou na mão de Lucas Silva. Após revisão do VAR, o árbitro marcou pênalti e Hulk converteu.

O Cruzeiro chegou a marcar novamente, com Dinenno, aos 38 minutos da etapa complementar, mas estava impedido. O atacante recebeu cruzamento rasteiro e finalizou para balançar as redes, porém ele estava à frente da zaga do Atlético.

No fim do jogo, já nos acréscimos do segundo tempo, o Atlético Mineiro ampliou. Gustavo Scarpa saiu na cara do gol, driblou o goleiro e chutou para garantir o título do Galo.