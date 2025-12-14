Corinthians x Cruzeiro: onde assistir ao vivo e online pela Copa do Brasil

Jogo de ida da semifinal entre entre Cruzeiro e Corinthians, no Mineirão, pela Copa do Brasil / Crédito: Gustavo Aleixo/Cruzeiro

Corinthians e Cruzeiro se enfrentam hoje, domingo, 14 de dezembro (14/12), em jogo de volta da semifinal da Copa do Brasil. A partida será disputada na Neo Química Arena, em São Paulo (SP), às 18 horas (horário de Brasília). O confronto terá transmissão ao vivo na Sportv (canal fechado), na Premiere (serviço de pay-per-view) e no Prime Vídeo (streaming)



Jogos do dia: ao vivo e online - onde assistir; CONFIRA Corinthians x Cruzeiro: como chegam os times O Corinthians chega com a confiança em alta após abrir vantagem no jogo de ida. O Timão venceu a primeira partida por 1 a 0, no Mineirão, graças a um gol de Memphis Depay ainda no primeiro tempo. À frente no placar, a equipe corintiana conseguiu segurar o resultado. Agora, portanto, o Corinthians precisa de apenas um empate em casa para avançar à decisão da Copa do Brasil. Acesse o canal de transmissão de notícias do Esportes O POVO no WhatsApp

Do outro lado, o Cruzeiro busca uma vitória por dois ou mais gols de diferença para ir à final. Em caso de uma vitória simples do Cruzeiro e um consequente empate no placar agregado, a decisão do finalista será nos pênaltis. Corinthians ou Cruzeiro aguardam o vencedor do clássico carioca entre Vasco e Fluminense. (Com Gazeta Esportiva) Corinthians x Cruzeiro: onde assistir ao vivo ao jogo do Brasileirão Sportv: canal fechado

Premiere: serviço de pay-per-view

Prime Vídeo: streaming Brasileirão: dia e horário do jogo Corinthians x Cruzeiro Quarta-feira, 14 de dezembro (14/12), às 18 horas (horário de Brasília).