Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Corinthians x Cruzeiro: onde assistir ao vivo e online pela Copa do Brasil

Corinthians x Cruzeiro: onde assistir ao vivo e online pela Copa do Brasil

Jogo da Copa do Brasil entre Corinthians e Cruzeiro é neste domingo, 14, e tem transmissão ao vivo; confira onde assistir ao vivo e horário
Autor Beatriz Duarte
Autor
Beatriz Duarte Autor
Ver perfil do autor
Tipo Notícia

Corinthians e Cruzeiro se enfrentam hoje, domingo, 14 de dezembro (14/12), em jogo de volta da semifinal da Copa do Brasil. A partida será disputada na Neo Química Arena, em São Paulo (SP), às 18 horas (horário de Brasília).

O confronto terá transmissão ao vivo na Sportv (canal fechado), na Premiere (serviço de pay-per-view) e no Prime Vídeo (streaming)

Jogos do dia: ao vivo e online - onde assistir; CONFIRA

Corinthians x Cruzeiro: como chegam os times

O Corinthians chega com a confiança em alta após abrir vantagem no jogo de ida. O Timão venceu a primeira partida por 1 a 0, no Mineirão, graças a um gol de Memphis Depay ainda no primeiro tempo. À frente no placar, a equipe corintiana conseguiu segurar o resultado.

Agora, portanto, o Corinthians precisa de apenas um empate em casa para avançar à decisão da Copa do Brasil.

Acesse o canal de transmissão de notícias do Esportes O POVO no WhatsApp

Do outro lado, o Cruzeiro busca uma vitória por dois ou mais gols de diferença para ir à final.

Em caso de uma vitória simples do Cruzeiro e um consequente empate no placar agregado, a decisão do finalista será nos pênaltis. Corinthians ou Cruzeiro aguardam o vencedor do clássico carioca entre Vasco e Fluminense. (Com Gazeta Esportiva)

Corinthians x Cruzeiro: onde assistir ao vivo ao jogo do Brasileirão

  • Sportv: canal fechado
  • Premiere: serviço de pay-per-view
  • Prime Vídeo: streaming

Brasileirão: dia e horário do jogo Corinthians x Cruzeiro

Quarta-feira, 14 de dezembro (14/12), às 18 horas (horário de Brasília).

Onde será Corinthians x Cruzeiro

Neo Química  Arena, em São Paulo (SP)

Dúvidas, Críticas e Sugestões? Fale com a gente

Tags

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais ou Aceitar.

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Política de privacidade

Aceitar