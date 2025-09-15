Garro se lesiona e é desfalque para os próximos jogos

O Corinthians ganhou mais um integrante em seu departamento médico. O meio-campista argentina Rodrigo Garro passou por exames nesta segunda-feira e teve detectada uma lesão de grau 2 na panturrilha direita. O argentino sentiu o incômodo no último sábado, durante o aquecimento do jogo contra o Fluminense, no Maracanã, pelo Campeonato Brasileiro, e foi cortado da partida. Ele já iniciou a recuperação com a fisioterapia do clube e está fora do próximo compromisso do time, diante do Sport.

Leia mais Corinthians vence Cruzeiro é heptacampeão do Brasileirão feminino

Ex-presidente do Corinthians teria usado cartão corporativo para tadalafila, cerveja e cigarro Sobre o assunto Corinthians vence Cruzeiro é heptacampeão do Brasileirão feminino

Ex-presidente do Corinthians teria usado cartão corporativo para tadalafila, cerveja e cigarro DM cheio

Com a contusão, Garro se junta a outros cinco desfalques do Corinthians por lesão. Atualmente o DM conta com Raniele, em transição física, Memphis Depay, com um edema na coxa direita, Charles, com dores no joelho, José Martínez, que sofreu um trauma no tornozelo esquerdo, e André Carrillo, que passou por uma cirurgia no tornozelo esquerdo. Em contrapartida, de olho no Sport, o técnico Dorival Júnior contará com o retorno do meio-campista Breno Bidon, suspenso na vitória de 1 a 0 sobre o Fluminense. Já o atacante Gui Negão levou o terceiro cartão amarelo e terá que cumprir suspensão. Números de Garro

Sofrendo com problemas físicos desde o final da temporada passada, Rodrigo Garro soma números tímidos em 2025. Em 26 partidas disputadas pelo Timão, sendo 19 como titular, foram apenas dois gols e cinco assistências.