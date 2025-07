Ex-presidente do Corinthians teria usado cartão corporativo para tadalafila, cerveja e cigarro

Duilio Monteiro Alves, mandatário do Timão entre 2021 e 2023, teria usado o cartão do clube para gastos pessoais

As compras seriam comprovadas através de cupons fiscais e notas. A lista de produtos adquiridos pelo cartão corporativo do Corinthians no período seria muito variada, tendo cerveja, cigarro e até tadalafila, remédio para disfunção erétil.

Após os vazamentos indicando que Andrés Sánchez utilizou o cartão corporativo do Corinthians para gastos pessoais, mais um ex-presidente do clube é alvo das faturas: Duílio Monteiro Alves. O Timão teria pagado vários produtos e serviços para uso pessoal durante a gestão do ex-mandatário, que esteve à frente do time do Parque São Jorge entre 2021 e 2023.

Por fim, o documento informa que R$ 80 mil do valor teria sido adiantado à presidência. O restante do montante teria sido repassado em espécie, em três oportunidades: R$ 30 mil em 2 de outubro; R$ 20 mil no dia 16; R$ 30 mil no dia 30.

A grande maioria dos comprovantes que indicariam os gastos na gestão de Duílio não teriam o comprador identificado. Entretanto, haveria a existência de cupons e notas fiscais com nome e CPF do ex-presidente e de Denílson — motorista do mandatário —, além dos endereços residenciais deles.

As informações sobre os gastos pessoais bancados pelo cartão corporativo do Corinthians na gestão Duílio foram divulgadas pelo ge.

Entre os gastos declarados, a categoria com os maiores gastos seria o de alimentação e compras em mercados, com um total de quase R$ 58 mil. O principal fornecedor neste ramo seria o "Oliveira Minimercado", que teria lucrado R$ 32.580 em sete notas diferentes entre os dias 18 e 31 de outubro.

O minimercado estaria registrado em um endereço no Jardim Ângela, na Zona Sul de São Paulo, a mais de 35km da sede do Corinthians. Entretanto, após entrevistas com os moradores do imóvel, foi negada a existência de qualquer estabelecimento com fins comerciais no local nos últimos anos.

Nove dias antes da emissão da primeira nota que comprovaria os gastos no cartão do clube, a empresa possuiria outra atividade econômica e um outro nome: Oliveira Obras de Alvenaria.

Outros gastos, incluindo tadalafila e lavandeira

O relatório que comprovaria os gastos pessoais no cartão corporativo do clube ainda indicaria compras sem nenhuma relação com o Corinthians. Em algumas das notas Duílio seria identificado como comprador, seja pelo seu nome ou pelo seu CPF. Alguns exemplos são: