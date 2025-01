Corinthians goleia União Barbarense em jogo-treino

Com destaque para Igor Coronado, Timão bateu time do interior paulista, na última atividade antes de sua estreia no Paulistão / Crédito: Jogada 10

O Corinthians enfrentou o União Barbarense nesta quarta-feira (15/01), no CT Joaquim Grava, e goleou por 4 a 1. Foi a última atividade da equipe antes da estreia no Campeonato Paulista, contra o RB Bragantino, nesta quinta (16/01), no Nabi Abi Chedid. Igor Coronado foi o grande destaque da atividade.

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora O jogo-treino teve três tempos e, nos dois primeiros, o técnico Ramon Díaz escalou alguns de seus principais jogadores. Neste período, Igor Coronado foi o principal destaque, com um gol e duas assistências (para Pedro Raul e Yuri Alberto), na vitória parcial de 3 a 1. Depois, o treinador fez diversas mudanças e colocou muitos atletas da base, além do lateral-esquerdo Diego Palácios, que não atua há quase um ano. Kayke fechou o placar nos instantes finais.