Ramón Diaz diz que Corinthians ‘é muito maior’ que o Vasco

O técnico do Corinthians, Ramón Díaz, criou polêmica nesta terça-feira (19). Em entrevista para o ”ge”, o treinador revelou uma das ”certezas” que carrega desde a chegada ao futebol brasileiro. Na visão do argentino, o Timão é muito maior que o Vasco, equipe que ele comandou no ano passado.

“A qualidade dos jogadores realmente é muito maior no Corinthians do que no Vasco. Em nível institucional, de clube, é muito maior o Corinthians do que o Vasco. Muito maior. Alguns por aí não vão gostar do que digo, bom, a realidade é essa. O Corinthians tem um grande clube. Pelo que falamos com o diretor e o presidente, está planejando para ser um grande time, que conquiste coisas importantes, lá em cima.”, disse Ramón Díaz.

Ramón Díaz chegou ao Vasco em julho de 2023 junto com o filho, Emiliano Díaz. No ano passado, o técnico ajudou o time a escapar do rebaixamento para a Série B. Este ano, amargou a eliminação para o Nova Iguaçu na semifinal do Carioca e acabou pedindo demissão do clube carioca após ser goleado pelo Criciúma, em São Januário, no Brasileiro. Ao todo, o argentino comandou o Cruz-Maltino em 41 jogos, de 11 de julho 2023 a 27 de abril 2024, com 17 vitórias, 11 empates e 13 derrotas. O aproveitamento foi de 50%.

Já no Corinthians, Ramón Díaz acumula 28 jogos, com 11 vitórias, nove empates e oito derrotas. Aliás, ele ostenta um aproveitamento de 48,1%. Além disso, conseguiu levar o Timão para a semifinal da Copa do Brasil e da Copa Sul-Americana, além de tirar a equipe momentaneamente da zona de rebaixamento.

Ramón Díaz diz querer ficar no Corinthians

Por fim, na mesma entrevista, o treinador revelou que tem o desejo de permanecer no Corinthians. Ramón Díaz tem contrato com o Timão até o final de 2025, mas seu trabalho deve ser reavaliado ao fim da atual temporada.