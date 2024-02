Corinthians anuncia técnico português António Oliveira, ex-Cuiabá

Técnico António Oliveira em treino do Corinthians no CT Joaquim Grava Crédito: Rodrigo Coca/Agência Corinthians

O Corinthians anunciou, na última sexta-feira, 9, a contratação do técnico António Oliveira. O português de 41 anos estava no Cuiabá desde a metade do ano passado e chega ao Timão para ocupar a vaga deixada por Mano Menezes. António Oliveira terá a difícil missão de tirar o Corinthians da má fase. Depois de brigar contra o rebaixamento na última temporada, os alvinegros tiveram um início de 2024 catastrófico sob o comando de Mano Menezes. Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine Nas seis partidas disputadas até o momento pelo Campeonato Paulista, o Corinthians venceu apenas uma e perdeu cinco. Com isso, o Timão ocupa a lanterna do Grupo C, com três pontos, e a penúltima colocação na classificação geral. No Estadual, os dois últimos colocados são rebaixados para a Série A2.

António Oliveira estreia no comando da equipe neste domingo, 11, contra a Portuguesa, pela sétima rodada do Campeonato Paulista. A bola rola no gramado da Neo Química Arena a partir das 16 horas (de Brasília). Técnico no BID O clube registrou o nome do comandante no Boletim Informativo Diário (BID) da CBF na sexta-feira. Desta forma, o português poderá estar na beira do campo diante da Lusa. O Alvinegro pagou a multa rescisória (R$1.040.000) de António Oliveira para o Cuiabá no período da tarde e sua rescisão com o clube mato-grossense também foi registrada no BID. António Oliveira desembarcou em São Paulo com sua comissão técnica na noite de quinta, 8, e comandou as atividades no CT Dr. Joaquim Grava no período da manhã de sexta. Conheça a carreira de António Oliveira Filho de Toni, ídolo do Benfica, António Oliveira teve sua carreira como jogador profissional encerrada precocemente, quando tinha apenas 29 anos, em 2011. Depois de se aposentar dos gramados, António Oliveira foi auxiliar técnico de seu pai no Tractor FC, do Irã, equipe na qual ficaram juntos entre os anos de 2012 e 2015.

Play

Depois de passar por times da Eslovênia e do Kuwait, António Oliveira foi convidado por Jesualdo Ferreira para ser o auxiliar do Santos. A dupla portuguesa ficou no time paulista entre janeiro e agosto de 2020, entretanto, com a demissão de Jesualdo, António acabou saindo também. Ainda em 2020, aceitou o convite para fazer parte da comissão técnica de Paulo Autuori no Athletico-PR. No ano seguinte, ele foi efetivado como técnico principal. Em nove meses no comando, António disputou 42 jogos, com 23 vitórias, sete empates e 12 derrotas. Em 2022, o técnico retornou ao seu país natal para treinar o Benfica B, onde ficou por seis meses e depois retornou ao Brasil, desta vez, para treinar o Cuiabá pela primeira vez. António Oliveira chegou ao Coritiba em dezembro de 2022 e ficou no cargo por cinco meses, antes de voltar para a equipe do Mato Grosso, em maio de 2023.