Corinthians anuncia contratação do técnico português Vítor Pereira

O Corinthians anunciou nesta quarta-feira, 23, o português Vitor Pereira como novo técnico da equipe. O contrato terá validade até o fim deste ano.

O acordo foi firmado após 20 dias da demissão de Sylvinho. Vitor Pereira chegará acompanhado de outros quatro profissionais. Eles trabalharão em conjunto com a comissão técnica permanente do clube.

O presidente Duilio Monteiro Alves confirmou a contratação nas redes sociais do clube: "Fala Fiel, no futebol, as decisões não são simples. Não adianta ter pressa. O importante é definir o alvo e ter calma. Essa negociação demorou mais do que a gente esperava, mas o resultado é exatamente o que queríamos. Damos as boas-vindas a um cara que foi campeão onde passou e que vai viver com a Fiel a loucura de ser Corinthians. Bem-vindo, Vítor Pereira, o novo técnico do Timão".

Aos 53 anos, o comandante estava livre desde que foi demitido do Fenerbahce, em dezembro. Além do clube turco, pelo qual teve duas passagens, o português acumula experiências com Porto, de Portugal; Olympiacos, da Grécia; 1860 Munique, da Alemanha; Shanghai, da China; Al-Ahli Jeddah, da Arábia Saudita.

Ex-auxiliar de André Villas-Boas, Pereira acumula dois títulos em Portugal, outros dois na Grécia e mais dois na China. Famoso por ser rigoroso e explosivo, o treinador viverá sua primeira experiência na América do Sul.

Além do Paulistão, Vitor Pereira terá a missão de levar o Corinthians à briga por títulos na Copa Libertadores da América, no Campeonato Brasileiro e na Copa do Brasil.

