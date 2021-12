Lucas Piton desperta interesse de clubes do exterior; Corinthians aguarda proposta

A revelação do Terrão tem 100% dos direitos econômicos ligados ao clube do Parque São Jorge

O Timão e o empresário de Lucas Piton têm recebido sondagens e consultas de equipes do exterior, buscando informações sobre a situação do lateral esquerdo. A Gazeta Esportiva apurou que o surgimento de uma proposta oficial já é uma situação aguardada pelos dirigentes corintianos.

No fim de novembro, o jogador estendeu seu vínculo com o Corinthians até o fim de 2024, com multa rescisória estabelecida em 50 milhões de euros, equivalente a R$ 322,2 milhões na cotação desta quinta. A revelação do Terrão tem 100% dos direitos econômicos ligados ao clube do Parque São Jorge.

Em agosto, o Corinthians chegou a recusar uma oferta do Olympiacos. Os gregos fizeram uma proposta de R$ 10 milhões por 90% dos direitos econômicos de Piton, valores considerados baixos e inaceitáveis pela cúpula alvinegra.

Lucas Piton participou de 21 jogos na temporada 2021, marcou um gol e distribuiu três assistências. Ao todo, ele soma 53 partidas pela equipe principal do Timão. Piton tem 21 anos e possui passaporte italiano, o que facilita a transferência dele para uma equipe europeia.

Caso negocie Piton, o Corinthians deve promover Reginaldo, atualmente no Sub-20. Fábio Santos terminou a temporada como titular de Sylvinho no setor.

