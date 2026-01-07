Fortaleza vence Confiança-PB e garante classificação antecipada na 2ª fase da Copinha

Lucas Emanoel, Caio Wesley, Kauã Rocha e Rafael Vaz marcaram para o Leão, em uma partida sem grandes dificuldades para a equipe cearense. Com o triunfo, o time também garantiu a liderança do Grupo 23.

O Fortaleza está confirmado na segunda fase da Copa São Paulo de Futebol Júnior, a Copinha. Na tarde desta quarta-feira, 7, o Tricolor do Pici garantiu o avanço ao bater o Confiança-PB por 4 a 2, no estádio Nogueirão, em Mogi das Cruzes, pela segunda rodada do maior torneio de base do Brasil.

O grupo comandado por Léo Porto agora buscará fechar a primeira fase com 100% de aproveitamento. Um empate, no entanto, já assegura a manutenção da liderança da chave. Na próxima rodada, o Leão enfrenta o União Mogi, novamente no estádio Nogueirão, no sábado, 10, às 15h15min.

Outros resultados cearenses

O Fortaleza é o segundo time cearense garantido na segunda fase da competição de base. Na última terça-feira, 6, o Ceará também confirmou vaga na Copinha ao vencer o Carajás por 3 a 0. A situação dos outros times locais, porém, é delicada no torneio.

No Grupo 30, o Ferroviário segue vivo, mas segue também na lanterna, com apenas um ponto somado. O ponto foi conquistado nesta quarta-feira, em empate em 0 a 0 contra o Bangu, na Ibrachina Arena. Mesmo sem qualquer vitória na competição, o Tubarão da Barra mantém chances de classificação porque os outros times do chaveamento, Ibrachina e Santo André, também empataram.

Dessa forma, a equipe poderá avançar caso some uma vitória na terceira rodada diante do Santo André. As duas equipes se enfrentam neste sábado, 10, às 13 horas, novamente na Ibrachina Arena, palco dos jogos do Grupo 30.