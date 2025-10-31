Ceará e Fortaleza duelam pela liderança do Cearense Feminino na reta final da 1ª fase

Primeiro Clássico-Rainha de 2025 terminou com empate entre Ceará e Fortaleza, de 1 X 1. A partida aconteceu no Estádio Franzé Morais. (Foto: Fernanda Barros/ O Povo) / Crédito: FERNANDA BARROS

É chegado o duelo mais importante da primeira fase do Campeonato Cearense Feminino. Neste sábado, 1°, às 9h30min, Fortaleza e Ceará se encaram no estádio Presidente Vargas para definir quem se classifica para as semifinais do torneio na primeira colocação do Grupo A. Atualmente, as Alvinegras lideram a chave, com 13 pontos. Em caso de vitória, a equipe se isolará na ponta, com 16 pontos. O Fortaleza possui 10 pontos, mas tem um jogo a menos.

Como o prognóstico é que as Leoas vençam o embate pendente diante do São Gonçalo, considerando os resultados recentes, em caso de triunfo no Clássico-Rainha o grupo tricolor empataria em pontos com o Vovô, podendo ultrapassá-lo pelo saldo de gols. No embate que deverá decidir quem vai para as semifinais com a vantagem da liderança, os dois times poderão contar com a presença de torcida no PV. Os tricolores interessados em acompanhar o jogo deverão acessar o estádio pelo setor social, enquanto os alvinegros ocuparão o setor amarelo. A partida terá, como no primeiro turno, transmissão ao vivo da TV O POVO (canal 48.2), do Esportes O POVO no YouTube e também da Rádio O POVO CBN, com narração de Liuê Góis, comentários de Iara Costa e reportagens de Horácio Neto. + Clássico-Rainha vale mais do que liderança: é sobre moral e afirmação



O mandante Fortaleza chega ao confronto sem qualquer desfalque por suspensão. Último reforço anunciado, a atacante Eduarda Balbino deverá ser titular e tem se destacado no Estadual, apesar de ter chegado recentemente ao clube. Nos três jogos em que entrou em campo, a camisa 9 marcou oito gols, sendo seis deles diante do The Blessed. Apesar da temporada invicta e de ter o time completo para o duelo, as Leoas pregam cautela. A capitã Bruna destacou a importância do jogo para que o time siga trilhando bons caminhos na campanha. "Sabemos que o Clássico-Rainha é um campeonato à parte, e sair com a vitória é muito importante para a moral da equipe. Fizemos uma boa preparação para o confronto e esperamos conseguir colocar em prática dentro de campo e conquistar os três pontos", frisou a camisa 5.

O Ceará chega para o embate em um clima bem diferente do primeiro Clássico-Rainha, disputado na terceira rodada. Além da experiência conquistada por uma campanha invicta até aqui — com quatro vitórias e um empate em cinco jogos —, as Alvinegras se reforçaram nos últimos dias com quatro chegadas: as volantes Kethilyn (que já estreou contra o São Gonçalo) e Cacá, a zagueira Edna e a atacante Michele Carioca, maior artilheira da história das Alvinegras. Regularizadas, as atletas já poderão atuar diante do Fortaleza. Elas deverão se juntar à equipe titular com Paulinha, que divide a artilharia do torneio com Eduarda Balbino, ambas com oito gols. A meia-atacante alvinegra espera que a vitória seja alcançada para que o time comandado por Erivelton Viana chegue com moral às semifinais, em busca do inédito tricampeonato estadual.