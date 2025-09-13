Floresta visita Londrina buscando primeira vitória na segunda fase da Série C

Floresta visita Londrina buscando primeira vitória na segunda fase da Série CEquipes se enfrentam neste domingo, 14, às 16h30min, no estádio Vitorino Gonçalves Dias, em Londrina (PR). Times disputam quadrangular do acesso para a Série B 2026
Depois de estrear no quadrangular de acesso da Série C com um empate sem gols diante do Caxias-RS, em casaa, no Domingão, o Floresta volta a campo neste domingo, 14, em busca do primeiro triunfo nesta fase decisiva. O Verdão da Vila Manoel Sátiro encara o Londrina-PR às 16h30min, no estádio Vitorino Gonçalves Dias, na cidade paranaense, em mais um duelo direto pela classificação à Segundona 2026.
Apesar do empate em casa, o Floresta não largou em desvantagem na tabela. Isso porque o outro confronto da primeira rodada, entre São Bernardo e Londrina, terminou também empatado, em 2 a 2. Na partida, o Tubarão chegou a abrir 2 a 0 no marcador, mas sofreu a reação do adversário e deixou escapar a vitória. Assim, todos os times do Grupo B somam apenas um ponto, o que deixa o cenário totalmente em aberto para a segunda rodada.
Agora, com o apoio da torcida, o Tubarão reencontra o Floresta com o objetivo de cumprir a tarefa de casa e vencer o Lobo da Vila. Este será o segundo jogo entre as equipes na temporada. No último confronto, válido pela primeira fase da competição, o Verdão foi derrotado por 2 a 0 em casa — esta, aliás, foi a única derrota do Floresta como mandante na primeira fase da Série C.
No empate contra o Caxias, apesar de não ter vencido, o Floresta dominou a partida apresentando uma boa postura ofensiva. O clube da Vila Manoel Sátiro até chegou a balançar as redes duas vezes, mas teve os gols anulados. Após o jogo, o técnico Leston Júnior exaltou a postura da equipe e ressaltou o nível de dificuldade do quadrangular.
“Essa fase é muito equilibrada, acho que o jogo entre Londrina e São Bernardo também mostrou isso. Vai ser muito apertado. Precisamos reproduzir esse nível de jogo. Tivemos uma atuação com volume muito bom e qualidade, e é isso que pode nos conduzir ao sucesso. Agora é trabalhar durante a semana já pensando na próxima decisão contra o Londrina”, disse o comandante.
Para o compromisso, o Verdão da Vila não terá baixas no elenco além do goleiro Dalton, que segue se recuperando de uma luxação no ombro. Assim, a equipe irá com força máxima para enfrentar o Londrina e pontuar fora de casa para manter vivo o sonho de conseguir o acesso à Série B.
Floresta x Caxias pela Série C 2025:
Londrina
4-3-3: Luiz Daniel; João Vitor, Wallace, Wellington Manzoli e Maurício; Alison, Zé Breno e Cristiano (Robson); Eliel (Vitinho), Quirino e Iago Teles.Téc: Roger Sillva
Floresta
3-5-2: Dheimisson; Vitão, Ícaro e Thomas Kayky; Ludcke, Rodriguinho, Guilherme, Xuxa e Diego Matos; Romarinho e Jeam. Téc: Leston Júnior
Local: Estádio Vitorino Gonçalves Dias, em Londrina (PR)
Data: 14/9/2025
Horário: 16h30min (horário de Fortaleza)
Árbitro: Alisson Sidnei Furtado/TO
Assistentes: Fábio Pereira/TO e Cipriano da Silva Sousa/TO
VAR: Michel Patrick Costa Guimarães/MG
Transmissão: SportyNet e DAZN
Dúvidas, Críticas e Sugestões? Fale com a gente