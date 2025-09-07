Floresta pressiona, mas fica no empate com o Caxias pela 2ª fase da Série C

Com o resultado, todos os times do Grupo A terminam a primeira rodada com um ponto conquistado. O próximo desafio do Verdão será fora de casa, contra o Londrina

Com o resultado, o Grupo A ficou totalmente embolado, já que São Bernardo e o Londrina também empataram na rodada. Assim, todos os times estão com um ponto. Vale ressaltar que, nessa etapa do torneio, os dois primeiros de cada chave avançam à semifinal e, consequentemente, conquistam o acesso à segunda divisão nacional.

Em duelo acirrado, o Floresta pressionou, mas ficou no empate sem gols com o Caxias no estádio Domingão, em Horizonte (CE), pela primeira rodada da segunda fase da Série C do Campeonato Brasileiro. O time cearense volta a campo no próximo domingo, 14, para enfrentar o Londrina, fora de casa.

Floresta 0x0 Caxias: o jogo

Diante da equipe de melhor campanha na primeira fase, o Floresta não se intimidou. Pelo contrário: sufocou os visitantes e, nos primeiros dez minutos de jogo, teve dois gols anulados. O primeiro aconteceu após o atacante Jeam receber passe em profundidade e, cara a cara com Thiago Coelho, arqueiro do Caxias, empurrar para o fundo das redes. O bandeira, porém, logo assinalou impedimento – corretamente.

Pouco tempo depois, foi a vez de Gustavo Xuxa ter o sorriso apagado. O camisa 10 do Verdão da Vila Manoel Sátiro cobrou falta de longa distância, viu a bola cruzar toda a área e, sem ninguém tocá-la, morrer dentro da baliza. Em meio à euforia, o VAR solicitou a revisão ao árbitro, que foi ao monitor. Na checagem, entendeu que um atleta do Floresta, em posição de impedimento, participou do lance, anulando o gol.

Passadas as emoções iniciais, o duelo ficou equilibrado, com o Floresta sendo mais propositivo e tendo o controle da posse de bola, enquanto o Caxias tentava surpreender por meio das transições em velocidade. No fim, nenhum dos dois conseguiu, antes do intervalo, ser totalmente eficiente dentro de suas propostas de jogo. As duas equipes foram para o vestiário com o zero no placar.

Na volta para o segundo tempo, o confronto seguiu parelho. O Caxias teve uma boa chance logo aos sete minutos, em cabeçada de Wender. O Lobo cearense respondeu somente aos 24 minutos, quando Ludke cruzou, Jeam cabeceou e Thiago fez ótima defesa – a bola ainda carimbou o travessão antes de sair pela linha de fundo.